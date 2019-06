Tanto sole e qualche temporale: ci aspetta una settimana tipicamente estiva. Secondo Arpa Lombardia infatti le previsioni meteo saranno positive, fatte eccezione per qualche piovasco isolato.

“Un’ampia circolazione depressionaria stazionaria sull’Atlantico determina un flusso umido sudoccidentale sul Nord Italia, a tratti più instabile, in progressiva attenuazione. In Lombardia nuvolosità irregolare ad evoluzione diurna, più marcata su Alpi e Prealpi, dove per tutto il periodo sono possibili rovesci e temporali isolati ed intermittenti. Meno nuvoloso e più stabile in pianura, Temperature senza variazioni rilevanti”.

Le previsioni meteo per oggi

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso fino al mattino, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità irregolare ad evoluzione diurna.

Precipitazioni: rovesci isolati possibili ovunque dal pomeriggio, più probabili su Alpi, Prealpi centrorientali, Appennino e pianura adiacente.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 19 °C, massime intorno a 30 °C.

Zero termico: attorno a 3700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, prevalentemente dai quadranti orientali; in montagna deboli di direzione variabile o a regime di brezza.

Domani

Stato del cielo: poco nuvoloso o velato, con nuvolosità in aumento da ovest a partire dalle ore centrali, in particolare sui rilievi. In serata irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, sereno o velato altrove.

Precipitazioni: dalle ore centrali possibili rovesci e temporali isolati su Alpi e Prealpi; poco probabili altrove.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento.

Zero termico: attorno a 3800 metri.

Venti: deboli di direzione variabile o calmi, in montagna anche a regime di brezza.

La tendenza nei prossimi giorni

Mercoledì e giovedì irregolarmente nuvoloso sui rilievi, con rovesci e temporali intermittenti. In pianura poco nuvoloso o variabile, con precipitazioni assenti o poco probabili. Venti deboli; in pianura di direzione variabile, prevalentemente occidentali; in montagna meridionali. Temperature senza variazioni rilevanti.