Sono in distribuzione a Desio in questi giorni gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno di imposta 2019. La scadenza per il pagamento della prima rata è il 16 maggio 2019.

Tari 2019 a Desio

Qualora l’avviso di pagamento venisse ricevuto oltre il 16 maggio, sarà possibile pagare entro il 16 luglio (scadenza 2^ rata), senza incorrere in sanzioni ed interessi.

Le successive scadenze sono:

– seconda rata: 16 luglio 2019

– terza rata: 16 settembre 2019

– quarta rata: 18 novembre 2019

Se si sceglie invece di pagare in un’unica soluzione il versamento va eseguito entro il 16 maggio 2019.

TARI perché?

La TARI è diretta a coprire i costi del servizio rifiuti come spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento dei rifiuti e costi amministrativi di gestione.

Chi riguarda?

Questa imposta deve essere pagata da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile.

La tassazione riguarda la produzione di rifiuti urbani ed assimilati. Non sono soggette a tassazione le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali, in quanto devono essere smaltiti separatamente.

Come effettuare il pagamento

Il pagamento deve essere fatto utilizzando esclusivamente i modelli F24 inviati dal Comune al domicilio del contribuente. In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento, il contribuente può contattare il Servizio Tributi e chiedere copia dell’avviso e del modello F24.

Riduzioni e agevolazioni

Sono previste riduzioni e agevolazioni per diversi soggetti. Eccoli elencati di seguito.

– Nuclei familiari composti anagraficamente da 5 o più persone: tariffa ridotta del 15%.

– Bar, caffè, pasticcerie senza slot machine, videolottery terminal, apparecchi con vincite in denaro o similari: tariffa ridotta del 60% sulla quota fissa.

– Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare: tariffa ridotta del 20%.

– Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più di 6 mesi all’anno: tariffa ridotta del 20%.

– Fabbricati rurali ad uso abitativo: tariffa ridotta del 20%.

– Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: l’imposta è applicata nella misura ridotta di due terzi;

– Volontari civici iscritti all’Albo dei Volontari, sezione volontari del verde: tariffa ridotta del 30% (comma 5, art. 23 Regolamento)

– Utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti assimilati: riduzione della quota variabile della tariffa rapportata alla quantità di rifiuti avviata a recupero (art. 21 Regolamento);

– Utenze non domestiche che producono e distribuiscono beni alimentari: abbattimento tariffario rapportato alla quantità di beni alimentari ceduti gratuitamente (art. 23 bis Regolamento).

INFORMAZIONI

Ufficio Tributi – Palazzo Comunale – Ingresso A, 3^ Piano

Tel. 0362 392274 – 392217 – 392273 – Fax 0362 392221 e-mail: tributi@comune.desio.mb.it

Mattina: da lunedì a venerdì: ore 8,30 – 12,30 Pomeriggio: martedì e giovedì: ore 15.30 – ore 17.30