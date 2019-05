Che tempo farà in Brianza nel weekend? Ci attende un fine settimana con nuvolosità variabile e qualche spiraglio di sole. Domenica calano le temperature.

Come preannunciato oggi è arrivata la pioggia e purtroppo ci attende un fine settimana caratterizzato da tempo instabile, per lo più nuvoloso. A fornirci le ultime indicazioni relative al meteo delle prossime ore è l’esperto Christian Brambilla.

Ecco il dettaglio per il fine settimana.

Sabato: al mattino nuvolosità variabile, con diversi momenti soleggiati a metà giornata. Da metà pomeriggio arrivo di maggior nuvolosità, tra il tardo pomeriggio e la sera sviluppo di rovesci e locali temporali prima sui monti e poi in discesa anche in pianura. Nella notte ancora diffuse precipitazioni. Temperature minime sui 10/12 gradi. Massime intorno ai 18/20 gradi.

Domenica: al mattino irregolarmente nuvoloso ma abbastanza asciutto su ovest regione. Rovesci e temporali su centro/est regione e zone di confine a sud. Nel pomeriggio ampie apertura partendo da nord ovest, in estensione sul centro/est regione da metà pomeriggio. Forti venti favonici da metà giornata. Le temperature saranno in sensibile calo con minime comprese tra i 7 e i 9 gradi e massime che non supereranno i 16.