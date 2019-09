Tempo variabile nel weekend del 28 e 29 settembre. Sulla Lombardia le temperature massime non supereranno i 23 gradi.

Tempo variabile nel weekend

Primo weekend di autunno in Lombardia che promette un meteo variabile, con probabilità di piogge solo nella giornata di sabato. Secondo le previsioni dell’esperto meteo Christian Brambilla ci attende un fine settimana con cieli che potranno variare da nuvolosi a soleggiati, e con temperature nelle norma.

Oggi, venerdì 27 settembre, il cielo rimarrà in prevalenza nuvoloso con una temperatura massima di 20 gradi.

Domani, sabato, la giornata più variabile: tra l’alba e le prime ore del mattino infatti non si esclude qualche veloce piovasco o rovescio su Lecchese, Comasco, media e alta Brianza, ovest Bergamasca ( alte pianure/zone pedemontane). Durante la giornata i cieli si faranno via via sempre meno nuvolosi, lasciando spazio a momenti soleggiati. Le temperature minime saranno comprese tra i 12 e i 15 gradi. Quelle massime non supereranno i 23.

Infine domenica ancora tempo variabile, con qualche novola in più al mattino presto. Temperature stazionarie.