Tempo weekend: sabato con sole ma domenica si guasta. Le previsioni indicano per domani anche temperature sopra la media di 4/5 gradi. Domenica piogge nel pomeriggio.

Le ultime previsioni meteo, a cura dell’esperto Christian Brambilla, ci indicano un fine settimana tutto sommato in linea con il tempo degli ultimi giorni. In particolare domani, sabato 16 marzo, in Brianza sole caldo e temperature al di sopra della media stagionale anche di 4/5 gradi.

Ecco nel dettaglio le previsioni dei prossimi giorni:

Oggi, venerdì: soleggiato, qualche foschia al mattino su bassa Lombardia. Qualche velature in serata. Temperature maassime 20/21 gradi.

Sabato: soleggiato o poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra i 4/7 gradi, massime 20/22 gradi. Clima di Aprile pieno.

Domenica: da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso al mattino a partire da ovest regione. Nel corso del pomeriggio cieli nuvolosi ad eccezione del sud/est Lombardia. Prime piogge da metà pomeriggio su ovest regione in estensione tra tardo pomeriggio e sera anche alla parte centrale ed orientale. Più asciutto solo su sud/est Lombardia. Temperature massime in calo fino a 15/17 gradi.