Terminati i lavori di rifacimento del tetto della scuola dell’infanzia a Concorezzo

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento del tetto della scuola dell’infanzia di via Verdi a Concorezzo. L’intervento ha previsto la ristrutturazione completa del manto di copertura con un nuovo sistema di finitura.

In particolare è stato utilizzato un nuovo materiale e sono state modificate le pendenze. Il nuovo tetto comporterà anche una riduzione delle dispersioni termiche grazie a un sistema di coibentazione innovativo in grado di migliorare il comfort abitativo dell’intero fabbricato. Sono stati anche completamente rifatti tutti i canali di scolo delle acque piovane.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di circa 196mila euro più iva.

Nelle prossime settimane proseguiranno invece i lavori di ripristino dell’area esterna della scuola con la semina del giardino e il completamento e la messa in funzione dell’impianto di irrigazione.

“Si tratta di un intervento importante – hanno dichiarato l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo e l’assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli – che da una parte valorizza la scuola di via Verdi che, ricordiamolo, è di proprietà comunale e dall’altra garantisce migliorie alla struttura nell’ambito dell’efficientamento energetico con una sensibile riduzione delle dispersioni termiche. I lavori hanno avuto dei ritardi dovuti a problematiche interne alle aziende appaltatrici che però non hanno mai causato un’interruzione delle lezioni. Nelle prossime settimane proseguiranno i lavori per la sistemazione dell’area esterna della scuola a completamento del progetto complessivo predisposto che ha anche visto l’ubicazione di nuovi giochi nel giardino”.