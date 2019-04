Continuano a collezionare successi gli atleti di vovinam viet vo dao. L’ultimo in ordine di tempo è di domenica scorsa, a Sedriano, in occasione del primo trofeo Ticino nel corso del quale si è svolta la selezione della squadra nazionale italiana per il Campionato mondiale di vovinam viet vo dao in calendario per il mese di luglio, in Cambogia.

Rappresenteranno l’Italia in Cambogia

Buona parte degli atleti dell’Asco Promotion sono stati chiamati a far parte degli azzurri, con grande soddisfazione dei loro maestri. Dal club di Briosco e Renate terranno alto il tricolore, nel phan don a squadre, Laura Maffini, Stefano Maltagliati, Astrid Francesconi, Andrea Scaccabarozzi, Marco Mazza, Anna Chiara Pedretti (con l’aiuto di Francesco Brambilla del club di Barzanó). Per Maltagliati, inoltre, la competizione si farà ancora più emozionante. Si, perché, nella forma di spada, avrà l’importante compito di difendere il titolo di Campione mondiale che detiene da ben quattro edizioni consecutive. Ottima anche la prestazione di Rebecca Recalcati che ha ottenuto un secondo posto nel tap tu quyen e di Andrea Scaccabarozzi, terzo nel long ho quyen.

Dal club di Robbiano voleranno in Cambogia Angelo Frigerio, Riccardo Galli e Giovanni Zullo che gareggeranno nel da luyen (uno contro tre) con Federico Mazza. Galli, inoltre, sarà protagonista anche nel tu ve nu (difesa femminile) insieme a Francesca Ibba, in collaborazione con il club di Lomagna.