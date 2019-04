Ticket sanitari non pagati: ecco come regolarizzare. Si potrà versare l’importo dovuto senza l’aggravio della sanzione.

È operativa la legge n.23 del 28 dicembre 2018 che consente ai cittadini di regolarizzare la propria posizione rispetto ai ticket non pagati attraverso la corresponsione della cifra dovuta senza l’aggravio della sanzione. Lo comunica questa mattina Ats Brianza.

Entro il 31 dicembre

In sostanza, coloro che hanno ricevuto un verbale di accertamento da parte della ATS entro il 31 dicembre 2018 possono regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento del ticket dovuto, maggiorato dei soli interessi legali maturati e delle spese del procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2019, e garantirà l’esonero dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

È necessario contattare l’ufficio esenzioni per conoscere l’importo da corrispondere.

I cittadini che invece non hanno ricevuto un verbale e presumono di non essere in regola con le esenzioni da reddito (quali ad esempio E01, E05) o da stato (quali ad esempio E03, E04, E02, E12) possono prendere contatto con l’ufficio “esenzioni ” dell’ATS Brianza, così da conoscere la propria posizione e, nel caso sia necessario, regolarizzarla pagando solo il ticket dovuto senza l’aggravio di sanzione e sempre entro il 31 dicembre 2019.

Come verificare la propria posizione

Per verificare la propria posizione in ordine al pagamento del ticket sanitario può inoltrare richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta verifica ticket che si trova sul sito internet dell’ATS Brianza (https://www.ats-brianza.it/it/servizi-per-i-cittadini-indice/1678-agevolazioni-per-pagamento-ticket-non-versati.html) e inviandolo a esenzioni@ats-brianza.it o a mezzo posta indirizzandolo a:

ATS della Brianza Ufficio Esenzioni viale Elvezia 2 20900 Monza

ATS della Brianza Ufficio Esenzioni Corso C. Alberto 120 23900 Lecco

Informazioni

Per avere informazioni o prendere appuntamento, è possibile contattare l’ufficio esenzioni dell’ATS Brianza attraverso il numero 0341482512 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 o inviare una mail all’indirizzo esenzioni@ats-brianza.it