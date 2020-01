Tiziana Fraterrigo è il nuovo direttore facente funzione del Pronto Soccorso di Vimercate. Impegnata all’Asst di Vimercate dal 2000 è specializzata in Medicina Interna con indirizzo in Medicina d’Urgenza.

Novità al Pronto Soccorso di Vimercate

In attesa di espletare ultimare le procedure per i concorsi per la nomina di nuovi primari che interesseranno, presso l’Ospedale di Vimercate, le strutture del Pronto Soccorso, Urologia, Cardiologia e Oculistica (verosimilmente entro il prossimo semestre), Tiziana Fraterrigo è stata incaricata di reggere la direzione della struttura di Emergenza e Urgenza che, come noto, registra oltre 75.000 accessi all’anno, con una dotazione complessiva di 550 posti letto.

In Asst Vimercate dal 2000

Tiziana Fraterrigo è impegnata all’ASST di Vimercate dal 2000, prima a Carate e in seguito a Vimercate. In precedenza ha operato presso l’Azienda Ospedaliera di Treviglio. E’ specializzata in Medicina Interna con indirizzo in Medicina d’Urgenza.

La specialista è stata promotrice dell’apertura del Servizio Antiviolenza (SOV) presso l’Ospedale di via Santi Cosma e Damiano e, dal gennaio del 2015, coordina la Commissione Pari Opportunità presso l’Ordine dei Medici di Monza e Brianza.