Too Good To Go, l’App che riduce gli sprechi alimentari e ti fa spendere meno arriva anche in Brianza. L’applicazione permette di geolocalizzarsi e di trovare i negozi che a fine giornata vendono gli alimenti che, in alternativa, verrebbero buttati.

L’App To Good To Go si diffonde in Brianza

Direttamente dalla Danimarca, arriva, anche se non è ancora stata lanciata ufficialmente, Too Good To Go, l’app anti-spreco che consente ai commercianti e ristoratori di proporre a prezzi ribassati la merce che durante la giornata non è stata venduta; un primo ma significativo passo della città per combattere lo spreco alimentare.

Per combattere lo spreco alimentare

Già disponibile, l’app Too Good To Go è un’applicazione molto intuitiva, che permette ai commercianti di prodotti freschi e ai ristoratori di proporre ogni giorno le Magic Box con cibo fresco non più vendibile il giorno seguente e i consumatori, consultando la disponibilità dei prodotti, di poter acquistare generi alimentari o piatti ad un modico prezzo. La Magic Box ordinata potrà essere pagata tramite l’app con carta di credito, Paypal o i servizi Apple Pay o Google Pay: basterà poi recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al negoziante tramite app e ritirarla. Sarà il commerciante a scegliere gli ingredienti, che il consumatore scoprirà solo dopo il ritiro.

In questo modo, i prodotti rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo, non andranno sprecati, si diffonderà uno stile alimentare sano ed equilibrato, senza dimenticare l’ambiente: ogni Magic Box acquistata permette di evitare l’emissione di 2.5 kg di CO2.

I negozi aderenti

Questa iniziativa, già presente a Milano, Lecco, Bergamo, Varese e da pochissimo anche a Como, inizia a prendere piede anche in Brianza dove alcuni esercizi commerciali hanno già aderito. Non sono tantissimi ancora ma, come ci confermano dallo staff, ci sarà presto una presentazione ufficiale anche sul nostro territorio.

L’applicazione

L’applicazione nasce ufficialmente nel 2015 in Danimarca con l’obiettivo di salvare il cibo e l’ambiente. Ad oggi è diffusa e presente in 13 Paesi d’Europa con 16 milioni di utenti e oltre 34mila negozi aderenti. In Italia, dove lo spreco alimentare ha un costo di 15 miliardi di euro l’anno, potrebbe essere una valida possibilità per ridurlo incentivando uno sviluppo sostenibile.