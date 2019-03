La sala operativa della Protezione Civile mette in guardia: oggi torna il vento forte, anche in Brianza così come su tutta la Lombardia.

Torna il vento forte sul Lario

Atteso il passaggio di una fredda depressione proveniente dal Nord Europa. Generale rinforzo del vento a tutte le quote, con tendenza a disporsi da Nord: forte in montagna, moderato a tratti forte sulla Pianura. Alle basse quote e sulla Pianura il rinforzo del vento è previsto dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, mentre dalla sera sarà in graduale attenuazione. Si evidenzia il carattere turbolento del vento in entrata, con possibili raffiche fino a circa 60-70 km/h sulla Pianura, fino a 90 km/h alle quote collinari.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio non sono esclusi isolati o sparsi brevi rovesci-temporali anche tra le zone Prealpine e la Pianura.

Si attendono deboli nevicate lungo la cresta di confine portate dal vento da Nord, con limite neve in calo fino a fondovalle in serata. Al di sotto dei 1200 metri accumuli previsti di 0-5 cm. Possibili temporanei sconfinamenti delle nevicate su Orobie e settori Prealpini tra la tarda mattinata e nel pomeriggio di domani 11 marzo, anche sotto forma di brevi rovesci sparsi, ma con eventuali accumuli al suolo scarsi.