Torna la luce al centro sportivo di Desio. Ripristinata l’illuminazione pubblica in via Agnesi.

Ripristinata l’illuminazione al centro sportivo

“Gsd” (“Gestione Servizi Desio”), la società di servizi del Comune di Desio, in settimana ha provveduto ad “accendere” sette pali della luce nell’area davanti al centro di via Agnesi che consentono di illuminare i parcheggi, l’ingresso della struttura sportiva e il murales che sta nascendo proprio in questi giorni.

Basso impatto ambientale

Le lampade a vapori di mercurio sono state sostituite da moderne lampade a led che garantiscono un minore impatto ambientale e un maggior risparmio energetico.

Più sicurezza

“Si tratta di un intervento tampone – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Emanuela Rocco – in attesa che diventi operativo il progetto ‘Illumina’ che nei prossimi anni porterà a riqualificare tutto l’impianto di illuminazione pubblica, oltre cinque mila lampade, con tecnologia led. Ma era necessario ripristinare i pali della luce per garantire la sicurezza dell’area e delle persone che frequentano il Centro sportivo”.