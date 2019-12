L’Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate propone la quarta edizione di Vimercate Art In Residence, un programma annuale di residenze per artisti, orientato alla valorizzazione dell’arte contemporanea e al sostegno della produzione artistica giovanile.

Torna Vimercate Art in Residence

Il concept sul quale gli artisti sono invitati a produrre le loro opere nel 2020 ha per titolo “Città fluttuante / Post urban landscapes” e intende stimolare una riflessione attorno al concetto di città come luogo di attraversamento, di scambi commerciali e culturali.

V_Air 2020 invita gli artisti a confrontarsi con una città intesa come spazio di progettazione del futuro, un luogo di scrittura degli immaginari della contemporaneità, in adesione con il contesto di Vimercate e con le relazioni che il territorio circostante attiva.

La curatela artistica del progetto è di Maria Paola Zedda, responsabile di numerosi progetti culturali nell’ambito delle arti performative e visive fra i quali “Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015”.

Chi può partecipare

Le residenze avranno una durata di tre settimane, dal 4 al 24 maggio 2020 e saranno selezionati fino a un massimo di nove artisti con un’età compresa tra i 19 e i 35 anni compiuti, ai quali sarà assegnato un atelier presso la sede del museo in cui creare le proprie opere, un alloggio e un rimborso spese per un importo fino a € 1.500 per la produzione dell’opera.

Potranno partecipare artisti operanti nell’ambito delle arti visive (pittura, scultura, grafica, street art, fotografia, video) senza limitazione di linguaggi espressivi e tecniche artistiche. L’atelier dell’artista sarà aperto al pubblico in momenti programmati e diventerà anche un luogo di incontro e ascolto con gli abitanti, i curatori e i critici d’arte. Come nelle precedenti edizioni, il periodo di residenza si concluderà con l’inaugurazione di una mostra collettiva nella quale saranno esposte tutte le opere realizzate. Al termine della residenza, ciascun artista prescelto donerà un’opera al Comune di Vimercate che entrerà a far parte delle collezioni museali.

La valutazione della commissione

Le proposte presentate saranno sottoposte a valutazione da parte di una commissione di esperti appositamente costituita, secondo criteri predefiniti: originalità e qualità del progetto, coerenza col tema del bando, fattibilità del progetto, curriculum artistico. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata entro le ore 12 del 7 febbraio 2020; il bando completo e la scheda di candidatura sono scaricabili sul sito del Comune di Vimercate e su quello del Museo MUST www.museomust.it