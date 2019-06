(immagine di repertorio)

Anche quest’anno tornano in Città “I Mercoledì di Desio”, il tradizionale appuntamento che anima il centro cittadino tra Corso Italia, via Garibaldi e piazza Conciliazione.

Tornano “I Mercoledì di Desio”

Dal 12 giugno al 17 luglio musica, shopping e intrattenimenti vari saranno i protagonisti assoluti della scena: dai ‘Busker’ allo sport, per poi passare alla manifestazione canora ‘Desio Factor’, alle attrazioni per famiglie ‘Aspettando i saldi’ e ai motori.

Spazio anche alla musica

Ma non solo, anche una grande novità dedicata ai talenti della musica: ‘La Notte delle Chitarre’, un raduno di chitarristi, con tre punti di intrattenimento, che inizierà con un ‘welcome pack’ e terminerà con un flash mob musicale. Per questo evento è possibile accreditarsi attraverso la piattaforma Eventbrite.

“Si parte il 12 giugno con una serata di apertura dedicata agli artisti di strada, un’iniziativa che replicheremo anche in autunno con un festival dedicato – spiega l’Assessore agli Eventi e Tempo Libero Giorgio Gerosa. La programmazione di questi Mercoledì è stata impostata sull’asse del commercio e quello della cultura con Villa Tittoni, Casa del Papa e piazza Conciliazione. L’idea è stata quella di creare occasioni per mettere in mostra l’Associazionismo desiano e altre realtà presenti sul territorio con stand e attività varie”.

Shopping in centro

L’obiettivo di «Desio dal Vivo» è animare il centro città con eventi per tutti coloro che cercano svago, relax, divertimento e qualche occasione di shopping in città.

“Dopo aver condiviso un percorso con i commercianti in diverse occasioni, abbiamo pensato a una programmazione che andasse incontro sia alle loro esigenze che a quelle di tutti i cittadini – afferma l’Assessore al Commercio Jenny Arienti – L’intento è stato di creare una continuità attraverso varie attrattive lungo tutta la via Garibaldi e Corso Italia, offrendo la possibilità ai negozianti di allargarsi anche all’esterno della propria attività esentati dalla TOSAP (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche). Inoltre, per le attività ubicate fuori dalla zona interessata, è possibile allestire dei Temporary Shop in centro, sempre esenti dalla tassa, presentando solo una SCIA in caso di somministrazione di alimenti e bevande”.

Presente anche l’Amministrazione

Continua Gerosa: “Durante i primi 6 mercoledì sarà presente l’Amministrazione comunale, dove verrà spiegato il bilancio partecipativo (allo scopo di condividere le scelte per migliorare la città con i cittadini) e il progetto Desio in Movimento (gli interventi nel centro città e i principali cantieri in partenza)”.