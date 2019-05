Filippo Tortu vola a Rieti e ferma il cronometro su uno strepitoso 9′ 97. Ma è il vento a beffarlo.

Spaventoso (quasi) record italiano per il velocista di Carate Brianza, Filippo Tortu. A Rieti oggi pomeriggio venerdì 24 maggio l’esordio stagionale all’aperto sui 100 metri per la grande speranza dell’atletica italiana si conclude con un urlo di gioia strozzato in gola. Nella finale del meeting Tortu parte tranquillo come sempre ma diversamente dal solito incrementa il passo da subito, si mangia tutti e piomba sul traguardo in uno terrificante 9.97. Urlo bestiale dello stadio, anche se poco dopo arriva la doccia fredda: è ventoso ancora una volta. In batteria +2.2 e qui +2.4. Ma intanto si prende lo scalpo del canadese Aaron Brown, vincitore autorevole dei 200 della Diamond League di Shanghai con un ragguardevole 20″07 e comunque già titolare di un ottimo 9″96 di primato personale sui 100.

Senza una bava di vento di troppo sarebbe stato il nuovo primato italiano dei 100 metri. La brezza di +2.4 di poco superiore al consentito ha “annullato” la splendida prestazione di Tortu detentore del record italiano conquistato a Madrid nel giugno 2018.