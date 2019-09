Totobeauty, con il super-tagliando da dieci punti tutto è possibile: c’è chi potrebbe tenersi ben stretta la propria posizione in classifica e chi potrebbe tentare la scalata per aggiudicarsi uno dei primi posti e vincere fantastici premi. I giochi sono ancora aperti per chi ha deciso di partecipare all’iniziativa del Giornale di Seregno e del Giornale di Desio dedicata agli esperti della bellezza.

Totobeauty, c’è il tagliando da 10 punti

Per chi, attraverso i tagliandi che ogni settimana si trovano sul Giornale, riuscirà a totalizzare i punteggi più alti, ci sono fantastici regali. In palio un soggiorno rilassante al “Relais il Casale” di Tovo San Giacomo (Savona), albergo e terme a Saint Vincent, una vacanza in un albergo della catena “Allegro Hotel”, ma anche abbonamenti di un anno, sei mesi o tre mesi alla palestra “New life” di Monza. Per vincere basta partecipare al nostro gioco dell’estate, che sta appassionando parrucchieri, estetisti e altri professionisti nel campo della bellezza.

La classifica provvisoria

Il podio di questa settimana premia due professioniste della bellezza di Cesano, al primo e secondo posto: si tratta di Laura Casati e Rosy Lardo. Terza Giusy Pasqualetto, con negozio a Desio. Ma non si escludono colpi di scena. Per chi volesse iscriversi basta collegarsi alla pagina web www.totobeauty.it.