Totobeauty, è arrivata la prima classifica. Il simpatico gioco del Giornale di Seregno e del Giornale di Desio tra i “maestri della bellezza” continua con nuovi tagliandi. Tutti possono ancora vincere, Intanto, ecco l’invito al voto di alcune delle iscritte.

Totobeauty, è arrivata la prima classifica: in vetta una cesanese

In vetta alla classifica provvisoria del Totobeauty, la prima dell’estate, c’è Rosy Lardo di Cesano Maderno: la padrona di casa del salone di estetica, parrucchiera e solarium di Cassina Savina ha già raccolto ben 67 voti, e conquista così il gradino più alto del podio. Dietro di lei è testa a testa tra Sam Ma, parrucchiere di Meda, forte delle sue 34 preferenze, ed Elisa Panetti di Cesano Maderno, 33 voti. Giù dal podio per un soffio, Giusy Pasqualetto di Desio, con un solo voto in meno.

Ritagliate i coupon e scegliete i vostri preferiti

La sfida è apertissima. Sul Giornale di Seregno e sul Giornale di Desio ogni settimana troverete i coupon che potranno regalare punti ai vostri “maestri della bellezza” preferiti e consentire loro di guadagnare posizioni. Tutti possono ancora vincere. Le urne dove si raccolgono i coupon con i voti per i partecipanti al gioco sono distribuite in tutte le attività in gara ma anche in diverse attività commerciali del territorio. A ritirare i coupon con i voti ci pensiamo noi, che ogni settimana aggiorneremo la classifica. Chi vuole, può anche consegnare il coupon direttamente nella nostra redazione: siamo a Seregno, in via Appiani 43.

C’è ancora tempo per iscriversi

Ogni settimana non mancheranno sui nostri settimanali in edicola il martedì, il Giornale di Seregno e il Giornale di Desio, le foto e le interviste ai protagonisti della simpatica competizione. E per chi vuole mettersi in gioco, c’è ancora tempo per iscriversi. Basta andare su www.totobeauty.it e seguire le istruzioni per il caricamento dei dati necessari. Indicate nome e cognome, il nome dell’attività, allegate una foto e una breve descrizione. Se volete, potete anche chiamarci allo 0362/245152 o scrivere a redazione@giornalediseregno.it o redazione@giornaledidesio.it.

In un video l’invito dei protagonisti

Tra tutti gli iscritti ecco l’invito di alcuni dei protagonisti rivolto ai propri affezionati clienti. Saranno loro, che riconoscono in voi simpatia, stile e professionalità, a scegliervi. Tutti gli iscritti al Totobeauty possono inviarci un video.

ALESSIA ZOIA di Desio (Specchio delle mie brame)

GIUSY PASQUALETTO di Desio (Sudio estetico GP), quarta in classifica

NUNZIATA ADDUCI di Desio (Nunzia)