Totobeauty, Sul Giornale c’è il tagliando da 3 punti

Continua il “Totobeauty”, l’avvincente gioco dell’estate organizzato dal Giornale di Seregno e dal Giornale di Desio, ed ecco per tutti i “maestri della bellezza” il tagliando da 3 punti. Intanto, c’è ancora tempo per iscriversi: parrucchieri, estetisti, tatuatori, truccatori, massaggiatori e visagisti, makeup artist, affrettatevi.

C’è ancora tempo per iscriversi

Partecipare è davvero semplice. Basta collegarsi alla nostra pagina web www.totobeauty.it e seguire le istruzioni per il caricamento dei dati necessari. Vi verrà chiesto di allegare una vostra foto, scattata magari nel vostro negozio, specificando il vostro nome e cognome, ma anche il paese di residenza. E potete anche scrivere qualche riga per descrivervi. Altrimenti scrivete a redazione@giornalediseregno.it o redazione@giornaledidesio.it, o chiamate lo 0362/245152.

Il gioco

Ogni settimana non mancheranno sui nostri settimanali in edicola il martedì le foto e le interviste ai protagonisti della simpatica competizione. In più troverete anche la classifica basata sulle preferenze che riuscirete a raccogliere tra coloro che riconosceranno in voi simpatia, stile e professionalità. Il segreto per essere il migliore? Il passaparola e… farsi votare dai propri affezionati clienti, ovviamente.

Tutti i partecipanti del Giornale di Seregno

Per il Giornale di Seregno la sfida è tra: Elisa Panetti di Cesano Maderno (L’oasi della bellezza), Alessandro Alberti di Seveso (Evolution Beauty), Antonello Sgrò di Seregno (Hair Stylist Lello), Giusy Baldassarre di Cesano Maderno (L’angolo della vanità), Mariangela Frigerio di Cesano Maderno (L’angolo della bellezza), Rosy Lardo di Cesano Maderno (Why be normal), Dania Mastellaro di Cesano Maderno (Immagine Donna), Filippo Longoni di Seregno (Lorena e Filippo Acconciature), Giancarlo Tomè di Seveso (Tomè Parrucchiere Uomo), Gianmario Minotti di Seregno (Già Tattoo), Giuseppina Astuti di Barlassina (Vanita’ Acconciature), Ilenia Vitale di Lentate sul Seveso (Fiore di loto), Laura Casati di Cesano Maderno (Laura Acconciature), Maide Orfano di Seregno (Acconciature unisex), Mariarita Lastella di Seregno (Profilo donna), Massimo Gaggiottino di Seregno (Medical resort), Paolo Nobili di Meda (Solone), Paolo Perego di Seveso (Perego), Robert Briscolini di Seveso (Italian Style Factory), Sam Ma di Meda (Acconciature Sam), Silvia Rizzi di Seregno (Model’s Parrucchieri), Alessandro Campanella di Seregno (Alessandro-Miral parrucchieri).

Tutti gli iscritti del Giornale di Desio

Per il Giornale di Desio partecipano: Francesco Crusco di Desio (Nunzia), Alessia Lin di Nova Milanese (1+1 Parrucchiere), Alessia Zoia di Desio (Specchio delle mie brame), Cristina Sanità di Limbiate (Venere Parrucchieri), Giulia Vario di Desio (EpiLate), Giusy Pasqualetto di Desio (Sudio estetico GP), Luca Rotolo di Desio (Luca Rotolo Parrucchieri ), Marco Regazzoni di Desio (Solo uomo), Matteo Ceruti di Nova Milanese (Acconciature Matteo), Michele Faiella di Desio (Dettagli Acconciature), Piera Girometta di Desio (Sp Parrucchieri Piera Girometta), Roberto Sanfilippo di Desio (Solo uomo) e Rosalinda D’Amico di Desio (Solo Donna).