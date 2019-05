Un maggio dalle caratteristiche molto autunnali. E’ quello che stiamo vivendo da diversi giorni. Oltre alla pioggia stiamo facendo i conti con temperature decisamente sotto la media stagionale. E a breve inizia l’estate meteorologica 2019.

Tra poco inizia l’estate meteorologica 2019, ma sembra ancora autunno

Intanto le previsioni di Arpa Lombardia ci mostrano il quadro per i prossimi giorni. Oggi, lunedì 20 maggio, sulla Lombardia insisterà ancora la bassa pressione con tempo instabile e alta probabilità di precipitazioni. Clima fresco per il periodo con temperature sotto la media del periodo. Da domani martedì la depressione si allontanerà dalla regione, il tempo sarà variabile con maggiori schiarite e temperature in aumento.

Previsioni per i prossimi giorni

Per domani martedì 21 maggio, Arpa Lombardia prevede una nuvolosità variabile alternata a schiarite anche ampie e maggiormente presenti rispetto ai giorni precedenti.

Precipitazioni: possibili deboli, isolate o sparse sottoforma di rovescio o temporale tra le ore centrali e il pomeriggio prima su Alpi e Prealpi, in possibile discesa sull’alta Pianura.

Temperature: minime stazionarie, massime in marcato aumento

Zero termico: attorno a 2700-3000 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli o moderati settentrionali.

Mercoledì e giovedì

Variabile con possibilità di qualche rovescio sparso specie sui monti nel pomeriggio. Temperature stazionarie. Venti in Pianura deboli.