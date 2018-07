Tragedia nel piacentino muore motociclista di 26 anni. Dopo l’impatto con il guard rail il limbiatese è finito in un precipizio. Lo schianto è avvenuto in alta Valtrebbia.

Muore motociclista di 26 anni

Domenica pomeriggio Stefano Volpe, 26 anni, di Mombello, era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato contro un guard rail lungo la Statale 45. Sbalzato dal sellino ha oltrepassato la barriera finendo in un dirupo procurandosi gravissime ferite.

Soccorso dall’elicottero

Allertati i soccorsi, si sono precipitati sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Marsaglia, il 118 di Bobbio, l’elisoccorso e i Vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma in elicottero. Le sue condizioni, già gravi, sono precipitate nelle ore successive e ieri mattina, lunedì, è spirato.

Ulteriori dettagli sul drammatico incidente e un ricordo del giovane limbiatese sul Giornale di Desio in edicola oggi, martedì 24 luglio