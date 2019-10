Trasporto anziani in cimitero con i mezzi di Auto Amica. Il servizio gratuito a Seregno da venerdì a sabato in occasione della commemorazione dei defunti.

Trasporto anziani in cimitero

A Seregno Auto Amica offre un utile servizio gratuito per la visita ai defunti in cimitero. Da venerdì a domenica, in occasione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, Auto Amica propone l’accompagnamento delle persone anziane sole o in difficoltà motorie ai due cimiteri cittadini.

Due ore di trasporto al giorno

Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 11 ed è necessaria la prenotazione presso l’associazione seregnese entro giovedì 31 ottobre. Il servizio, senza spese a carico degli utenti, è reso possibile dal contributo elargito dalle due agenzie di pompe funebri presenti a Seregno, come spiega il presidente di Auto Amica Giancarlo Manzotti.

Gli orari di apertura del cimitero

Il cimitero di via Reggio è aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 19 (orario estivo) e dalle 7.30 alle 17.00 (orario invernale). E’ consentito l’accesso in auto solo con contrassegno disabili, tranne che dalle 12 alle 13.30, sabato solo la mattina escluso la domenica.

Il servizio anche a Desio