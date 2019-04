Trasporto pubblico: da luglio con un solo biglietto sarà possibile salire su diversi mezzi.

Trasporto pubblico, si cambia

L’Assemblea dei soci dell’Agenzia del trasporto pubblico locale della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha approvato la proposta di Sistema tariffario integrato del Bacino di mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Soddisfatto il presidente della Provincia

“Oggi segniamo un punto di svolta per il Trasporto pubblico locale con l’approvazione del Sistema tariffario integrato – ha sottolineato Roberto Invernizzi, presidente della Provincia di Monza e della Brianza – La nostra è la prima Agenzia della Lombardia ad aver ottenuto questo risultato che la Provincia insieme ai suoi Sindaci ha contribuito a raggiungere. Siamo pronti a fare partire la sperimentazione su gomma da luglio anche nel nostro territorio. Il vantaggio immediato dall’avvio del Sistema tariffario integrato è una tariffa migliore e agevolazioni grandi per diverse fasce di utenza.”

Cos’è il Sistema tariffario integrato

Vediamo cosa è il Stibm, il Sistema tariffario integrato del bacino di mobilità. L’introduzione di un nuovo sistema tariffario prevede in primo luogo l’integrazione tariffaria, ovvero la possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo pubblico – bus,treno, metropolitana,tram – con un unico biglietto anche attraverso un criterio univoco ed oggettivo di determinazione della tariffa nel bacino di competenza. Si parte dal principio di superare la frammentazione e favorire l’intermodalità e l’interscambio passando dall’attuale frazionamento in zone e fasce-km all’accorpamento in corone circolari uniformi gomma-ferro che garantiranno l’integrazione e il coordinamento generalizzato dei servizi. In questo modo si prevede di superare gli squilibri attualmente presenti nel sistema a causa della mancata integrazione che in funzione del numero di gestori influisce sul costo del biglietto.

Ci saranno diverse corone tariffarie

Nel nuovo modello ogni Comune sarà assegnato interamente ed unicamente a una singola corona tariffaria che è distanziata dalle altre in base a un passo costante pari a 5km (in analogia all’ampiezza delle fasce – km ferroviarie). Sono inoltre previste agevolazioni significative, tra cui la assoluta gratuità per i ragazzi fino a 14 anni, sconti fino a 26 anni e oltre i 65 anni e una attenzione particolare alla fascia di reddito fino a 6.000 euro.