Tre corali e l’orchestra sull’altare per il concerto di Natale. Appuntamento questa sera, sabato, nella chiesa di Renate.

Concerto in chiesa

I cori Canticum Novum di Renate e Santa Croce della Basilica di Besana, la Schola Cantorum Edoardo Preda di Verano e l’orchestra Brianzaclassica. Saranno i protagonisti del grande concerto in attesa del Natale in programma per questa sera, sabato 15 dicembre, alle 21, nella chiesa dei Santi Donato e Carpoforo. Un evento che può contare sul patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Avis locale.