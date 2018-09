Tre istituti scolastici statali a Seregno quest’anno saranno gestiti da presidi supplenti. L’Ufficio scolastico regionale ha nominato i dirigenti scolastici reggenti (in carica per un anno) nelle scuole rimaste orfane dei propri presidi. A Seregno sono, per quanto riguarda le scuole dell’obbligo, l’istituto Rodari e l’istituto Stoppani.

Dopo 17 anni cambia la preside alle Rodari

Alle scuole Rodari il posto di Rossana Spreafico, in pensione dal primo settembre, verrà preso da Patrizia Ferri. Classe 1955, la Ferri è già dirigente al comprensivo Tolstoj a Desio.

Un altro anno di reggenza alle Stoppani

Le scuole Stoppani sono state invece affidate a Maria Grazia Di Battista, che raccoglie il testimone da Rosa Elena Salamone. Quest’ultima ha gestito l’istituto durante l’ultimo anno scolastico sempre in qualità di reggente. La Di Battista, 57 anni, è preside dell’Istituto superiore Iris Versari di Cesano Maderno.

Il Primo Levi affidato al preside del liceo Parini

Nell’elenco delle scuole di Seregno con il ruolo di preside vacante c’era anche l’Istituto Tecnico Commerciale Primo Levi e anche in questo caso è stato nominato un reggente: si tratta di Gianni Trezzi, già preside del liceo Parini, che subentra a Rita Troiani, alla guida dell’istituto dal 2014.