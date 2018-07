Tre volte sul podio ai Campionati italiani di danza sportiva per il settore danze orientali, che nei giorni scorsi a Rimini hanno visto esibirsi danzatrici di ogni età provenienti da tutta Italia. Ottima prova per Laura Magrì, in arte Laura Maha.

“Mi sono divertita molto”

La bellissima trentunenne ha partecipato “per gioco” e confessa di essere stata “un po’ titubante, perché sono più a mio agio danzando in situazioni informali o comunque non competitive”. Ma poi ammette: “Mi sono divertita molto e sono davvero soddisfatta dei risultati ottenuti”. Laura si è diplomata vicecampionessa italiana di Show Oriental Dance ed è salita sul terzo gradino del podio nella specialità Oriental Dance e Folk Oriental Dance.

Lo studio appassionato

La danzatrice cesanese ha iniziato la sua formazione artistica da giovanissima, con lo studio della danza classica e moderna, e oggi insegna danze orientali e fa parte del corpo di ballo “Le Notti di Sherazade”: “Alle mie allieve – si racconta – cerco di trasmettere sempre l’amore per questa danza, che parte innanzitutto dallo studio della cultura in cui quest’arte si sviluppa. Accanto a ciò, cerco di spronare ognuna di loro ad una buona preparazione tecnica e fisica ed alla piena espressione dell’individualità di ciascuna. La danza – spiega Laura, che ha scoperto le danze orientali a diciotto anni e da allora le studia con maestri italiani ed internazionali – è uno dei modi che la vita ci ha donato per emozionarci e far emozionare attraverso l’arte e credo che, soprattutto in questo, la danza orientale dia realmente grandi possibilità per esprimere femminilità ed emozioni”.

L’amore per l’Egitto

Il suo stile è il Raqs Sharqi, il classico egiziano, caratterizzato da movimenti sensuali e raffinati. Laura è anche appassionata di folklore egiziano e sperimenta volentieri le moderne fusion con accessori scenografici come ali, ventagli o fuoco. Si esibisce nei più noti locali etnici di Milano e durante eventi e manifestazioni in tutta Italia.