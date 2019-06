Ieri forse non è stata solo una delle giornate più calde dell’anno, ma anche una delle peggiori pendolari. Tante le soppressioni le cancellazioni. Ancora più i ritardi. Per non parlare della decisione di non far partire convogli senza aria condizionata.

Caldo infernale, guasti e cancellazioni: giornata da incubo sui treni

Raffica di cancellazioni

Purtroppo se il buon giorno si vede dal mattino, oggi, venerdì 28 giugno, potrebbe andare pure (se fosse possibile) peggio. Ecco situazione sulle linee:

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

Per agevolare il servizio viaggiatori, a seguito della cancellazione del treno 5250 (LECCO 06:06 – SONDRIO 08:00), il treno 2550 (MILANO CENTRALE 06:20 – TIRANO 08:52) oggi effettua le fermate straordinarie di LIERNA, ARDENNO MASINO, DORIO, DELEBIO, TALAMONA , MANDELLO DEL LARIO, S.PIETRO BERBERINO, DERVIO , PIONA, ABBADIA LARIANA , COSIO TRAONA.