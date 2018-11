Treni sostituiti da bus e tagliati: ecco cosa cambia. Da domenica 9 dicembre, con l’introduzione dell’orario invernale, diventa operativo il nuovo programma di Trenord che prevede 2.204 corse ferroviarie quotidiane. Altre 139, attualmente svolte con treni, saranno effettuate da bus. Una rivoluzione annunciata che ora diventa ufficiale, per buona pace di chi vedrà i propri treni modificati, cancellati o mandati in pensione e sostituiti da trasporto su gomma. Situazione questa che coinvolgerà anche linee brianzole.

Treni sostituiti da bus e tagliati: il punto di vista di Trenord

“L’obiettivo del piano predisposto da Trenord, condiviso nelle linee guida con Regione Lombardia, è dare regolarità e maggiore affidabilità al sistema, diminuendo le soppressioni e riducendo l’utilizzo dei convogli più vecchi che hanno più di 35 anni, in attesa dell’immissione in servizio della nuova flotta a partire dalla metà del 2020 – fanno sapere da Trenord in una nota ufficiale. Rimane invariata l’offerta complessiva di mobilità, non subiranno cambiamenti le fasce di massima domanda e le direttrici che vertono su Milano, compreso il Passante e il servizio aereoportuale Malpensa Express.

139 treni sostituiti da bus

“Il programma, in particolare, prevede la sostituzione con bus, nelle ore a bassa frequentazione, di 139 corse che trasportano meno di 50 passeggeri, per un totale equivalente a meno dell’1% dei viaggiatori lombardi. Con i bus, nessun cliente rimarrà senza servizio – prosegue la nota di Trenord. Inoltre la domenica e nei giorni festivi, su alcune linee, sarà inoltre modificata la periodicità delle corse”.

Limiti strutturali del sistema ferroviario lombardo

“Tali interventi sono resi necessari da limiti strutturali del sistema ferroviario lombardo che contribuiscono al progressivo peggioramento delle performance: un’infrastruttura al limite della capacità nei nodi principali e la vetustà della flotta – il 46% dei convogli, di proprietà di Trenitalia, ha un’età media di 32 anni – che oggi causa due terzi dei guasti dovuti al materiale rotabile. Considerato che nei prossimi 24 mesi tali condizioni strutturali non si modificheranno, il piano di Trenord risponde all’urgenza di intervenire per recuperare almeno parzialmente regolarità e affidabilità del servizio, attraverso la riduzione delle soppressioni e il recupero di puntualità. Il programma è stato inoltre studiato con l’obiettivo di dimezzare le soppressioni di corse per cause di responsabilità di Trenord”.

Ma nella pratica cosa cambierà? Ecco nel dettaglio le modifiche per le linee più utilizzate dai pendolari del nostro territorio

Le linee brianzole

Area di Monza-Brianza

584 treni effettuano servizio nella Provincia di Monza Brianza con oltre 64mila viaggiatori in salita nelle rispettive stazioni. L’offerta di mobilità sul territorio sarà invariata, a eccezione di una linea locale che registra un basso numero di passeggeri, su cui le corse saranno effettuate su bus.

La linea in questione è la Seregno-Carnate

• Il servizio sulla linea, che conta 400 passeggeri al giorno distribuiti su 28 corse, sarà effettuato esclusivamente da bus

Altre linee utilizzate dai brianzoli

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

• Da lunedì a sabato saranno garantite le corse nelle ore di punta della mattina, della sera, e le corse per il rientro degli studenti

• Il servizio sulla linea subirà una riduzione nelle ore serali dopo le ore 21; tra Saronno e Milano Porta Garibaldi tra le ore 9 e le ore 12, fascia oraria “a domanda

debole”

• La domenica e nei festivi sulla linea circolerà un treno ogni 60’

Linea S11 Rho-Milano Porta Garibaldi-Como-Chiasso

• Nei feriali sarà invariato il servizio sulla linea, che prevede un treno in partenza ogni 30’ per un totale di 75 corse al giorno

• La domenica e nei festivi sulla linea circolerà un treno ogni 60’

Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

• Resteranno invariati i collegamenti ferroviari con Milano, 32 corse al giorno, a eccezione della corsa serale 2585 (Sondrio 21.22-Milano Centrale 23.30) che non sarà effettuata. I viaggiatori potranno utilizzare la corsa 2583 (Tirano 20.08-Sondrio 20.41-Milano Centrale 22.40)

• Sulla Linea Lecco-Colico-Sondrio, delle 29 corse al giorno 9 saranno effettuate con bus nella tratta Colico-Sondrio

• Sulla Linea Lecco-Sondrio-Tirano, delle 9 corse al giorno 7 saranno su treno, 2 su bus nella tratta Sondrio-Lecco

S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi

• Resterà invariato il servizio sulla linea (oggi 70 corse al giorno) a eccezione della corsa notturna 10894 (Milano Centrale 23.52-Lecco 00.55), che non sarà effettuata. I viaggiatori da Milano potranno raggiungere Monza con altre corse; da Monza a Lecco sarà disponibile un bus, in partenza alle ore 00.15