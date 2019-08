Trenord: in vendita gli abbonamenti “integrati”, da settembre anche i biglietti di corsa semplice, mentre dal 1° ottobre saranno in vendita solo biglietti e abbonamenti col sistema integrato.

Da ieri, martedì 27 agosto, nelle biglietterie Trenord, nei punti vendita autorizzati nelle stazioni della Città metropolitana di Milano, della Provincia di Milano e di Monza Brianza e presso le emettitrici automatiche Trenord di tutta la Lombardia è possibile acquistare anche gli abbonamenti settimanali, mensili e annuali del nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (STIBM) per tutte le zone. Inoltre, le biglietterie Trenord erogano gli abbonamenti agevolati per giovani minori di 26 anni e per senior dal compimento dei 65 anni. Il biglietto integrato, ricordiamo, consente di prendere diversi mezzi pubblici (treno, bus, metropolitana…) e ha un tempo di validità differente a seconda del numero di fasce tariffarie che si dovranno attraversare. All’aumentare del numero di fasce chilometriche in sostanza aumentano sia il tempo di validità che il costo del biglietto.

Per acquistare gli abbonamenti STIBM i viaggiatori dovranno essere in possesso di tessera elettronica Io Viaggio o ATM. Chi è sprovvisto di tessera potrà farne richiesta online sul sito trenord.it, nelle biglietterie Trenord o nei MyLink Point di Milano Cadorna e Milano Porta Garibaldi, e per il solo mese di settembre potrà utilizzare una tessera provvisoria.

Dal 1° settembre presso i punti vendita Trenord sarà possibile acquistare anche biglietti corsa semplice, giornalieri, trigiornalieri e carnet, del nuovo sistema tariffario STIBM.

Per il mese di settembre, per gli spostamenti nell’area in cui è in vigore il nuovo sistema tariffario, le biglietterie Trenord, i punti vendita autorizzati nelle stazioni della Città metropolitana di Milano, della Provincia di Milano e di Monza Brianza e le emettitrici automatiche Trenord di tutta la Regione emetteranno sia i nuovi titoli di viaggio STIBM che i preesistenti biglietti e abbonamenti – ferroviari e integrati – che saranno acquistabili regolarmente.

Da ottobre solo biglietti e abbonamenti col sistema tariffario integrato

Per il mese di ottobre, per gli spostamenti nelle aree del Bacino di Mobilità in cui è in vigore il nuovo sistema tariffario, le biglietterie Trenord, i punti vendita autorizzati nelle stazioni della Città metropolitana di Milano, della Provincia di Milano e di Monza Brianza e le emettitrici automatiche Trenord di tutta la Regione emetteranno esclusivamente biglietti e abbonamenti STIBM. Sull’e-Store e App Trenord sarà possibile acquistare unicamente gli abbonamenti STIBM. Una decisione che, come abbiamo avuto già modo di ricordare, penalizza i pendolari di molti centri brianzoli che utilizzano soltanto il treno per recarsi a Milano e vedranno aumentare il costo del loro abbonamento.

“Gli abbonamenti integrati STIBM – informa l’ufficio stampa Trenord – dovranno necessariamente essere caricati su tessera elettronica Io Viaggio o ATM”.

Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata a STIBM sul sito Trenord, al link: http://www.trenord.it/it/stibm/home-stibm.aspx

