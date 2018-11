Trenta auto e moto d’epoca in mostra a Cesano Maderno. Miti intramontabili che hanno attraversato e scandito la storia dell’Italia, sono stati in mostra, nell’auditorium Disarò e in piazza Arrigoni, nel fine settimana.

Auto d’epoca in mostra a Cesano Maderno

Tra i gioiellini esposti grazie all’Auto Moto Club Brianza Storica Cesano Maderno c’erano una 514 del 1930 e una Essex del 1929. E poi vespe e sidecar della collezione Boschetto e due Ape Piaggio, le iconiche tre-ruote che quest’anno festeggiano i settant’anni. La mostra di auto e moto d’epoca è stata accompagnata da foto storiche del club fondato negli anni Trenta e da fotografie che hanno raccontato in immagini l’attività dell’associazione. La manifestazione ha chiuso l’anno sociale del sodalizio “rinato” nel 1999 e presieduto da Umberto Beggio. Sono sessanta i soci con la passione per le auto e le moto d’epoca che fanno parte dell’Auto Moto Club Brianza Storica Cesano Maderno.