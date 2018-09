Triuggio in festa per la patronale sul tema “Generazioni che si incontrano”. La manifestazione è iniziata ieri (giovedì 13 settembre) e proseguirà fino a lunedì 17.

Triuggio in festa per la patronale

Tutto pronto per la patronale dedicata alla Madonna Addolorata. Oggi (venerdì 14) alle 19.15 saranno inaugurati i nuovi locali parrocchiali recentemente ristrutturati. All’interno è ospitata la mostra collettiva di pittori triuggesi sul tema “Generazioni che si incontrano” a cura della Pro Loco. Alle 19.30 gran grigliata per le famiglie in piazza della chiesa. Con musica e animazione. Non è richiesta la prenotazione, pesca e mostra di beneficenza rimarranno aperte fino alle 22.30.

Raccolta fondi “Metti la tua tegola”

Presso la mostra “Generazioni che si incontrano” saranno illustrate le opere necessarie alla messa in sicurezza del tetto della chiesa e verranno raccolti fondi per contribuire ai lavori.

Sabato Cassoeulada

Domani pomeriggio, alle 15, confessioni in chiesa fino alle 17.15. A seguire, rosario meditato. Alle 19.30 Cassoeulada in piazza della chiesa. Cena a base di cassoeula e piatti tipici accompagnata da musica. Prenotazioni presso il bar Gatti.

Domenica il clou dei festeggiamenti

Alle 10 apertura della mostra collettiva “Generazioni che si incontrano” fino alle 12.15. Alle 10.30 concerto delle campane a cura degli Amici Campanari. Seguirà alle 11 la Messa solenne accompagnata dal coro Sant’Ambrogio. Il pomeriggio sarà dedicato alle famiglie e ai ragazzi. Alle 15 in piazza e nel campo verde truccabimbi e animazione a cura della scuola dell’infanzia Don Pietro Meroni, giro sul pony e cavalli per bambini, palloncini e tirassegno, gonfiabili e trenino, pesca di beneficenza. Torna la rassegna “Cani fantasia” a cura dell’associazione “Amici della Natura”. Tutto il pomeriggio sarà in funzione il servizio bar con granite, frittelle e bibite.

Concerto sotto gli occhi di Maria

In serata alle 21 in chiesa parrocchiale “Concerto sotto gli occhi di Maria” con il coro Sant’Ambrogio insieme al coro della Cappella musicale Santa Cecilia di Seregno e al corpo musicale Santa Cecilia.

Lunedì chiusura della festa

Alle 10 al cimitero Messa per tutti i defunti mentre alle 16 in chiesa per tutti gli ammalati. Al termine rinfresco. Alle 20.30 processione per le vie del paese. A seguire intrattenimento musicale con la banda Santa Cecilia ed estrazione della sottoscrizione a premi.