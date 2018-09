Triuggio Marching Band invita all’Open day in programma sabato alle 15 presso il palazzetto delle scuole medie di via Kennedy.

“Vuoi conoscere meglio la nostra attività? Puoi provare anche tutti i nostri strumenti a fiato e a percussione e scegliere il tuo preferito”. E’ l’invito della scuola di musica TMB: “Se ami la musica e vorresti imparare a suonare uno strumento a fiato o a percussione. Se ti piace danzare ed esibirti in eventi davanti a migliaia di persone, la scuola di musica TMB marching band è quello che fa per te. Vieni a conoscere il mondo giovane e dinamico delle marching band. Avrai la possibilità di conoscere nuovi amici, viaggiare e crescere in un percorso musicale attraverso lezioni ma anche stage e clinic con insegnanti provenienti dalle migliori formazioni europee”.

La recente trasferta a Fismes

Di recente la Triuggio Marching Band è stata in trasferta a Fismes, il paese gemellato con Triuggio, in occasione dell’inaugurazione ufficiale di Fismes Memorial 18. Omaggio ai soldati americani della battaglia di Fismes. Teatro delle operazioni militari nell’agosto e settembre 1918. 100 anni dopo la città di Fismes ha commemorato il sacrificio dell’esercito americano e delle vittime della battaglia di Fismes con l’inaugurazione del Memorial 18. Presenti all’evento anche il sindaco, Pietro Cicardi, l’assessore Gianfranco Sala, il presidente del Comitato Gemellaggi Mauro Beccalli, Davide e Marco Ferrario.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 18 settembre 2018.