“Troppo spesso i mezzi pesanti si incastrano sotto il ponte della stazione di via Tagliabue”, va trovata una soluzione. Il monito a Desio arriva dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Luca Pace.

“Per evitare che altri mezzi pesanti si incastrino – ha messo in evidenza il grillino – servono delle soluzioni preventive. L’altezza massima consentita per il passaggio è di tre metri e mezzo. L’altezza, però, non è presegnalata, di conseguenza una volta che il conducente è arrivato davanti all’imbocco del ponte, può solo fare retromarcia. Ci sono solo segnali verticali nascosti – ha fatto presente – Non ci sono avvisi di pericolo. Vorremmo capire se è intenzione di questa Amministrazione prevenire altri incidenti di questo tipo”.

La risposta dell’assessore

La risposta è arrivata dall’assessore alle Politiche del territorio, Giovanni Borgonovo. “Il problema è noto – ha fatto sapere – In uno degli incontri che abbiamo avuto con Rfi, abbiamo affrontato anche un’interlocuzione in merito ad un migliore segnalamento. La criticità c’è perché c’è una risalita. In ogni caso la situazione sarà attenzionata, con la riqualificazione della stazione”.