Abbandonata sull’altare e poi truffata da una cartomante che le avrebbe sottratto con l’inganno 82mila euro. La terribile vicenda di una veranese è stata protagonista, giovedì scorso, della puntata di “Pomeriggio Cinque”, trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso.

Ecco il video dell’intervista www.mediasetplay.mediaset.it/video/pomeriggiocinque/truffata-da-una-cartomante_F309209201009C03

Abbandonata sull’altare

Camuffata sia nell’aspetto che nel nome, la 29enne veranese ha raccontato la sua storia in diretta tv. Accanto a lei, il suo legale, l’avvocato Stafania Panebianco.

Tutto inizia cinque anni fa quando, il giorno più bello della sua vita si trasforma in un incubo. Il suo promesso sposo non si presenta all’altare.

“L’ho aspettato per un’ora, ma nè lui, nè la sua famiglia si sono presentati” ha ricordato la ragazza. “Non ho mai ottenuto una spiegazione…”

Disperata, si rivolge alla cartomante

Disperata, la veranese decide di rivolgersi ad una cartomante per avere delle risposte. La trova su internet, si mette in contatto telefonicamente. E qui inizia il secondo incubo.

“Mi disse che la colpa era della madre del mio ex fidanzato che aveva fatto un rito per non farlo venire il giorno del matrimonio”. “In quel momento non ero io…”.

Nei sei mesi successivi la maga riesce a farsi versare dalla veranese 82mila euro. Con la promessa di far tornare indietro l’uomo che lei amava. Tutto falso.

“Ad un certo punto non ha più avuto gli atteggiamenti gentili dell’inizio. E’ diventata acida, mi diceva “se non fai questo, ti succede qualcosa, ti vai a schiantare” e altre cose brutte. Mi chiamava di notte…”.

La denuncia e il processo

La veranese ha così finalmente aperto gli occhi e ha denunciato la cartomante. Il 26 settembre, a Perugia, in occasione della prima udienza del processo, le due si troveranno per la prima volta faccia a faccia.

“Cosa le dirai?”, ha chiesto Barbara D’Urso.

“Che fa soltanto schifo, perché si approfitta delle persone che soffrono”, ha risposto la 29enne.