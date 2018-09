I fedeli della parrocchia Sant’Ambrogio di Seregno sono invitati a Milano per l’ordinazione diaconale di Giovanni Calastri (nella foto). Il giovane seminarista seregnese, 25 anni, riceverà l’ordinazione durante la solenne celebrazione in programma presso il Duomo di Milano sabato 29 settembre.

Servizio pullman per i fedeli di Seregno

La cerimonia verrà officiata dall’arcivescovo Mario Delpini alle 9. Per partecipare alla funzione la parrocchia ha organizzato un servizio pullman con partenza alle 7 dalla piazza della chiesa. Per iscrizioni rivolgersi in segreteria parrocchiale (telefono 0362/230810) entro domenica 23 settembre. Chi non potesse partecipare alla messa a Milano, potrà salutare Giovanni Calastri durante tutto il fine settimana. Dopo l’ordinazione in Duomo, il neodiacono sarà infatti presente nella parrocchia di Sant’Ambrogio alla messa vigiliare dello stesso giorno e alle funzioni festive di domenica 30 settembre, in cui terrà la predica.