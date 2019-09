Tutti di corsa alla Sanberrun. A Cassina Savina di Cesano Maderno torna l’appuntamento con la corsa podistica non competitiva.

Ritorna quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione con più di 400 partecipanti, la Sanberrun. La corsa podistica non competitiva di cinque o dieci chilometri si terrà venerdì 6 settembre, in occasione della festa patronale di San Bernardo di Cassina Savina. Il via verrà dato alle 19.30 all’oratorio di via Selvetto. Al momento dell’iscrizione, il runner potrà scegliere tra una sacca con integratori o uno zainetto contenente una maglietta tecnica; in entrambi i casi i partecipanti riceveranno un buono per la cena a base di pasta offerta in oratorio dopo la corsa.

Anche Claudio Chiappucci al via

“Siamo felici di riconfermare questa iniziativa – afferma il noto farmacista cesanese e organizzatore dell’evento, Pino Bacino – il pacco gara quest’anno sarà davvero molto ricco grazie ai nostri sponsor. Il ricavato andrà interamente donato alla parrocchia di San Bernardo, per coprire le spese della festa patronale”. Riconfermati sulla linea di partenza alcuni partecipanti della scorsa edizione, come l’amato ex campione di ciclismo, “El Diablo” Claudio Chiappucci e don Angelo Valera, vicario della comunità pastorale Pentecoste e, a quanto dicono gli amici runner, grande corridore.