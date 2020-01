Tutti i numeri della partoanalgesia a Vimercate. Da domani un nuovo ciclo di incontri. Sono incontri gratuiti, a cui si può partecipare senza la necessità di prenotarsi.

Partoanalgesia a Vimercate: un nuovo ciclo di incontri

Un servizio offerto 24 su 24, sette giorni su sette e che ormai riguarda il 20% dei parti in Ospedale a Vimercate. Parliamo della partoanalgesia che interessa, negli ultimi anni, una media di 275 parti avvenuti nella struttura di via Santi Cosma e Damiano.

Da domani, 9 gennaio, prende il via il calendario di incontri proprio sulla partoanalgesia, per “vivere il parto con serenità”, come recita il titolo del ciclo di appuntamenti. Ogni giovedì del mese, alle 18.00, presso l’auditorium dell’Ospedale si terrà un incontro formativo, della durata di circa un’ora e mezzo. Le donne potranno essere accompagnate dal marito o dal compagno.

Sono incontri gratuiti, a cui si può partecipare senza la necessità di prenotarsi. (chi vuole qualche informazione in più può telefonare allo 039. 6654802-7459)

“Nelle edizioni precedenti – ricorda Giorgio Gallioli, direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza e capo anestesista – abbiamo registrato una presenza massiccia di donne: tutti i posti disponibili dell’auditorium sono stati sempre, regolarmente, occupati, soddisfacendo pienamente tutte le richieste”.

Auditorium aperto il giovedì e il sabato

All’incontro del giovedì, a cui accedono le donne che hanno aderito al corso pre-parto organizzato dall’Ospedale, se ne affianca un secondo – il sabato mattina – destinato a coloro che non vi hanno aderito. Alla fine delle due sedute, le donne devono compilare e sottoscrivere una serie di documenti (tra essi il proprio “consenso informato”) da consegnare, successivamente, in Ostetricia, per potersi sottoporre alla partoanalgesia.

“Sempre durante i corsi, alle donne portatrici di particolari patologie (malattie cardiache, problemi di coagulazione, etc.) viene spiegato – aggiunge Gallioli– che abbiamo la necessità di valutarle prima dell’evento parto. Per questo sono attivi due ambulatori dedicati presso i quali è possibile effettuare una valutazione anestesiologica, utile a decidere anticipatamente se si può mettere in atto o meno la procedura”.

