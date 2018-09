Tutti in bicicletta per la settimana europea della mobilità sostenibile. Adulti e bambini sono invitati alle pedalate organizzate a Desio tra il 16 e il 22 settembre alla scoperta del territorio. Le iniziative sono messe in campo da Legambiente, con la collaborazione di AmiciBiciDesio, Desio Città Aperta, La Casa delle Donne, Lo Spazio Bianco, con il patrocinio del Comune.

Si parte domenica con la biciclettata lungo le vicinali di Desio

Il primo appuntamento è in programma domenica prossima, 16 settembre. Il raduno è previsto alle 10 in piazza Conciliazione al gazebo allestito da AbicDesio. Da lì partirà la pedalata di 6 chilometri per le famiglie lungo le vicinali ripulite nell’ambito del progetto “Curare Desio”. L’arrivo è al vicinale per Muggiò dove ci saranno letture per bambini.

Colazione in bicistazione

Giovedì 20 settembre, dalle 7 alle 9, verrà offerta una colazione gratis ai pendolari che giungono in stazione in bicicletta per prendere il treno. I ciclisti urbani in questo caso saranno accolti con uno spuntino offerto con il contributo della Casa delle Donne.

Pedalata sul corridoio ecologico Nexus

Infine domenica 30 settembre si terrà la pedalata di 30 chilometri per conoscere il corridoio ecologico Nexus. Un percorso volto alla scoperta del corridoio verde che collega il Parco della Valle del Lambro al Parco delle Groane. Si chiede di portare la colazione al sacco perchè la pedalata si svolgerà per tutto il giorno. Partenza alle 10 dal quartiere San Giorgio, in piazza Giotto. Arrivo al Parco Valle Lambro previsto per le 12. Dopo pranzo ritorno in città attraverso la ciclabile lungo il Lambro, passando per il Parco di Monza.

E’ previsto un contributo per ogni singola pedalata di 2 euro per le assicurazioni. In caso di pioggia le biciclettate non saranno effettuate.