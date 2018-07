Tutti pazzi per il Pizza Festival Lombardia, che in questi giorni sta attirando centinaia di persone nell’area feste di viale Italia a Camnago.

Buona cucina, musica e attrazioni con il Pizza Festival

Buona cucina, musica e attrazioni per tutti i gusti: questi gli ingredienti speciali della kermesse che si concluderà domenica 29 luglio con un’estrazione dal risvolto benefico, per aiutare la cooperativa Oasi di Birago e il Comitato locale della Croce rossa, due preziosissime realtà lentatesi. Questi primi giorni sono stati un successo, per la soddisfazione dell’organizzatore Luca Leva. I maestri napoletani hanno preparato pizze gustosissime, che hanno saputo soddisfare tutti i palati e sul palco sono state proposte tanti iniziative di intrattenimento. Apprezzatissima la sfida “Man vs Pizza”, una sfida all’ultimo boccone con in palio un premio per il vincitore, ma anche lo show dei pizzaioli acrobatici. Per non parlare di “Lentate Talent – dilettanti allo sbaraglio”: ballerini, cantanti, artisti e barzellettieri hanno messo in mostra tutta la loro bravura, tra gli applausi del pubblico.

Ecco i prossimi appuntamenti

Ma il Pizza Festival è pronto a riservare altre sorprese: stasera, giovedì 26 luglio, è prevista la mostra di installazioni artistiche “Wood art”, seguita dal tributo a Vasco Rossi “Gli amici d’Alfredo”. Domani, venerdì 27, storie si musica italiana con “Punto It”, mentre sabato 28 tutti pronti a cantare con la tribute band “Effetto Modà”. Gran finale domenica 29 con la “Nord sud ovest band” e il tributo a Max Pezzali e agli 882, per concludere con l’estrazione della sottoscrizione a premi. Presenti al Festival anche il Giornale di Seregno e il Giornale di Desio, media partner della manifestazione.