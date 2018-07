Capriano (Briosco) si prepara a celebrare la sua patronale. Inizia giovedì 12 luglio la festa della Madonna del Carmine all’oratorio della frazione.

Patronale tra sacro e profano

Numerosi gli appuntamenti messi in calendario dai volontari, divisi tra sacro e profano. Partendo dai primi, il rosario meditato (giovedì alle 20,30), l’adorazione eucaristica (venerdì dalle 17 alle 19), le confessioni (sabato dalle 15 alle 17), le messe (domenica alle 11,15, lunedì alle 10 e alle 20,30, quest’ultima dedicata ai defunti). Domenica, alle 17,30, il vespero e la processione con la statua della Madonna del Carmine portata dagli Alpini.

Mostre, buon cibo e tanta musica

Passando al profano, domani, venerdì, sarà una serata da non perdere per gli appassionati di due ruote. Ci sarà l’esposizione di moto, vespe e non solo, con menù appositamente pensato per i motociclisti. Alle 21 il concerto rock dei “Fine Brain”. Sabato si ballerà con l’Orchestra Titti & Lele. E tra un passo di danza e l’altro si potrà visitare l’esposizione di modellismo agricolo.

Domenica, il gran finale con “Atmosfera Band” e la mostra d’arte collettiva “Capriano terra di artisti”.

Durante tutto il week end, infine, si svolgerà il torneo di calcio balilla a coppie. Saranno attivi inoltre il servizio bar e ristorante con specialità gastronomiche.