Tutto pronto per il Biassono GP. 4 giorni, 34 eventi, 7 punti di ristoro, 6 zone espositive. Sono questi i numeri della rassegna promossa dall’Amministrazione comunale che si svolgerà dal 30 agosto al 2 settembre a corollario della manifestazione sportiva del Gran Premio di Formula Uno di Monza.

“E’ per me motivo di orgoglio presentare questa manifestazione – ha esordito il sindaco Luciano Casiraghi durante la presentazione dell’iniziativa – Un evento prestigioso e collaudato che vedrà l’assegnazione di due premi importanti. Il primo dedicato a Michele Alboreto, grande e glorioso pilota milanese, e a Fabrizio Pirovano, campione di motociclismo. Siamo sempre in prima fila per difendere il nostro Autodromo”.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di questa manifestazione nata in appoggio al Gran Premio ma anche per dare una mano ai commercianti del territorio – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Paola Gregato – E’ un evento ormai collaudato, dove si incontrano cultura, sport e tradizioni, e vincente tanto che siamo stati copiati da Vedano e Monza. E’ doveroso un ringraziamento a tutti gli sponsor, che hanno reso possibile tutto questo”.

Si comincia giovedì

Si comincia giovedì con la qualificazione e la gara delle macchinine a pedali e il Roller Game a cura del Pattinaggio Artistico Biassono. Venerdì dalle 16 parata di auto storiche di Monza, oltre a voli vincolati in mongolfiera. Il ricavato andrà in beneficenza per l’acquisto di un defibrillatore. Musica ovunque per coinvolgere tutto il paese. In Villa Monguzzi la presentazione del libro “Storia del gusto” e intervista a Felice Bonalumi.

Una mostra dedicata al campione Ascari

“Sarà conferito il premio Fabrizio Pirovano alla presenza dell’assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi, e del consigliere Andrea Monti – aggiunge l’assessore Gregato – Il beneficiario del premio è stato scelto dall’associazione “Amici del Motoclub”. Nella giornata di sabato esposizione di auto d’epoca e da corsa, parata storica dei “Ribelli” in Vespa, spettacolo di stunt riding e drifting. In serata consegna del premio Alboreto che l’Amministrazione comunale ha deciso di conferire a uno sportivo del territorio. Il premio sarà consegnato da Patrizia Ascari, figlia di Alberto Ascari, campione di Formula Uno, a cui l’associazione sportiva “Amici dell’Autodromo e del Parco” ha dedicato una mostra fotografica nel centenario della nascita allestita in sala consiliare.

Musica e teatro

In serata cabaret con Paolo Casiraghi di Colorado Cafè, in arte suor Nausicaa, e concerto della Zurawski band di Biassono. Si chiude domenica con l’esibizione di danza dell’associazione culturale Giselle, lo spettacolo di cabaret con Sergio Sironi e il concerto molto richiesto The Funky Machine.

