Ultimi giorni per iscriversi al pranzo di Ferragosto a Triuggio che si svolgerà presso l’area attrezzata della Cooperativa di Canonica in via Taverna 57.

Tutto pronto per il pranzo di Ferragosto

C’è tempo fino a domani, venerdì 10 agosto, per iscriversi al pranzo di Ferragosto organizzato dall’Amministrazione comunale. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi sociali di Chiara Borgonovo. Il pranzo è offerto ai cittadini over 65 (e a eventuali familiari e accompagnatori).

Come iscriversi

Per partecipare occorre iscriversi entro domani, venerdì 10 agosto, chiamando in Municipio al numero 0362-9741211, dalle 9 alle 13. Oppure contattando la sede del Centro sociale per anziani Il Melograno al numero 338-4699091. Il referente è il presidente Carlo De Ponti.

Il servizio

Il pranzo verrà offerto gratuitamente dalla ditta “Dussman”, appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, in forza dell’accordo contrattuale in essere. Si tratta di una bella iniziativa pensata per permettere a tutti, anche a chi è rimasto in città, di festeggiare la ricorrenza dell’Assunta in modo conviviale.