Tutto pronto per la Marcia delle Cascine in programma domani, domenica 29 settembre, a Rancate, frazione di Triuggio.

La Marcia delle Cascine

La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi domenica 8 settembre, in occasione della festa patronale, ma è stata rinviata a causa del maltempo. Questo il messaggio scritto dagli organizzatori sulla pagina Facebook: “A causa del maltempo non abbiamo potuto garantire ai partecipanti la possibilità di percorrere in tutta sicurezza i due sentieri, per la maggior parte boschivi, da noi proposti. Non ci arrendiamo e, sperando che il meteo sia clemente, rimandiamo la marcia al 29 settembre. Sarà disponibile il servizio bar (cucina aperta dalle 11, panini con salamella e patate fritte) e gli spogliatoi con docce calde”.

I dettagli della manifestazione

Si tratta di una manifestazione ludico-motoria aperta a tutti con partenza libera dalle 7.45 alle 10 con apertura delle iscrizioni alle 7.30. La quota di iscrizione ammonta a 5 euro con omaggio. Ai primi 100 iscritti sarà regalata una maglietta. I percorsi sono due, uno di 7 e l’altro di 15 chilometri, in prevalenza boschivi: tratti molto vari tra discese, salite e brevi rampe nel bosco. Per agevolare la percorrenza anche ai camminatori meno allenati gli organizzatori metteranno una corda fissa nel caso il terreno fosse un po’ scivoloso. Nei tratti di strada urbana bisogna rispettare le norme del codice della strada. Iscrizione e partenza all’oratorio di Rancate (Triuggio) via Papa Giovanni XXIII. Per informazioni contattare Fabrizio 335-1606441 o Ivan 339-5465266.