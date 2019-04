Da oggi al via le nuove modalità di raccolta della differenziata a Desio. E sul gruppo Facebook cittadino qualcuno già segnala di non aver ricevuto l’opuscolo con le informazioni.

E’ partita oggi, lunedì 1 aprile, a Desio la nuova modalità di raccolta della differenziata. Una novità annunciata da tempo e che sostanzialmente prevede una ulteriore suddivisione delle zone di raccolta e nuove modalità di esposizione. In particolare le tre aree in cui è già diviso il territorio comunale, a partire da oggi, sono suddivise in altre tre sotto-zone (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

I giorni di raccolta rimangono gli stessi per ciascuna area e sotto-area. Cambiano, invece, le tipologie di rifiuti da esporre”. In particolare umido e sacco arancione che con le nuove modalità vengono ritirati sempre due volte alla settimana, una volta il sacco blu, quello giallo e la carta.

Nonostante la campagna informativa sul sito del Comune, sui social collegati e anche attraverso comunicazione cartacea via posta, in molti questa mattina sul gruppo Facebook “Sei di Desio se…” lamentano di non aver ricevuto informazioni, in particolare l’opuscolo riepilogativo con la mappa delle varie zone e sotto-zone.

Ecco di seguito lo schema della nuova raccolta e i giorni di esposizione dei diversi rifiuti: