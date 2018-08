Ubriaco un automobilista su cinque; i controlli della Polizia stradale sulle autostrade milanesi hanno hanno dato un esito sconcertante.

Ubriaco un automobilista su cinque, 18 patenti ritirate

La Polizia Stradale di Milano sta sperimentando nuovi modelli per il controllo massivo degli utenti della rete autostradale nelle ore notturne, a ridosso del fine settimana, soprattutto per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti.

Questi servizi straordinari si sono svolti a scacchiera sulla rete autostradale, per il controllo dei conducenti dei veicoli in accesso

alle barriere autostradali nel bacino milanese e sono orientati alla prevenzione degli incidenti stradali correlati all’alterazione

delle condizioni psicofisiche dei conducenti per l’assunzione di alcool e droghe.

Accertate 16 guide in stato di ebbrezza

Nella notte fra venerdì 24 e sabato 25 agosto sono stati predisposti posti di controllo presso le barriere che consentono l’accesso alle tangenziali di Milano, alla Barriera di Assago della A/7, nonché in zona Certosa/Cimitero Maggiore.

Il dispositivo, che ha comportato l’impiego delle apparecchiature per la verifica dello stato di ebrezza dei conducenti, ha consentito di controllare 78 veicoli e 105 persone.

A seguito di queste verifiche sono state accertare 16 guide in stato di ebbrezza, di cui 7 sanzionate amministrativamente poiché ai conducenti è stato riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e lo 0,8 g/l , ed i rimanenti 9 sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria in quanto trovati alla guida con tassi superiori a 0,8 g/l.

Due conducenti avevano assunto droghe

Il servizio è stato inoltre integrato con la partecipazione del personale medico dell’Ufficio Sanitario della Questura di Milano che con l’utilizzo del cosiddetto Drogometro per l’accertamento dello stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha sottoposto a controllo 14 conducenti; 2 di loro sono stati trovati positivi a cannabis e cocaina, le loro patenti sono state quindi ritirate in via cautelativa.

Sequestrati anche due veicoli

Nell’occasione è stato sanzionato anche un utente trovato privo della prescritta assicurazione sulla responsabilità civile e tre privi della prescritta revisione periodica.

In totale sono state ritirate 18 patenti, 2 carte di circolazione e sono stati sequestrati 2 veicoli.