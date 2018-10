Un amico speciale è arrivato alla primaria di Besana direttamente da… L’Era Glaciale. Da martedì una riproduzione dello scoiattolo Scrat e della sua mitica ghianda fa compagnia agli alunni.

Da L’Era Glaciale a Besana

La copia di Scrat, formato gigante, svettava fino alla fine di luglio in piazza Gae Aulenti a Milano. Ad installarla era stato Sky, per promuovere il quinto capitolo del film d’animazione: L’Era Glaciale 5 – In Rotta di Collisione.

Una volta terminato il suo compito, è stato grazie al papà di un’alunna di 3^B che Scrat ha traslocato a Besana, nel giardino interno della primaria “Don Gnocchi”, per la gioia di tutti i bambini.