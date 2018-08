Domenica 12 agosto, alle ore 17.30, in Duomo a Milano l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, presiederà la liturgia eucaristica di suffragio nel primo anniversario della morte del cardinale Dionigi Tettamanzi. Al termine della Messa l’Arcivescovo raggiungerà la tomba di Tettamanzi, custodita in Duomo ai piedi dell’altare Virgo Potens, per rendergli omaggio, per una preghiera e la benedizione.

Originario di Renate, si è spento a Villa Sacro Cuore di Triuggio

Dionigi Tettamanzi era nato a Renate il 14 marzo 1934. Fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1957 dall’allora Arcivescovo di Milano monsignor Giovanni Battista Montini. A lungo docente di Teologia nei Seminari diocesani di Masnago, Seveso e Venegono Inferiore e presso altri istituti di formazione, nel 1987 fu nominato rettore del Pontificio Seminario Lombardo di Roma. Il 1° luglio 1989 venne eletto Arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo e il 23 settembre ricevette l’ordinazione episcopale nel Duomo di Milano dal cardinale Carlo Maria Martini.

Il 14 marzo 1991 fu nominato Segretario generale della Cei, rinunciando così all’Arcidiocesi di Ancona-Osimo. Il 20 aprile 1995 venne nominato da Giovanni Paolo II Arcivescovo metropolita di Genova e il 25 maggio successivo fu nominato Vicepresidente della Cei. Fu creato Cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 1998. L’11 luglio 2002 venne nominato Arcivescovo metropolita di Milano; prese possesso dell’Arcidiocesi il 14 settembre e il 29 settembre fece il suo ingresso solenne. Il 28 giugno 2011 fu nominato Amministratore apostolico della Chiesa ambrosiana e a seguire amministratore apostolico della Diocesi di Vigevano. Si è ritirato al centro di spiritualità Villa Sacro Cuore di Triuggio dove è morto la mattina del 5 agosto 2017.