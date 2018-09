Un diario dei ricordi per i vent’anni della biblioteca. Un’iniziativa aperta a tutti.

Un’iniziativa per celebrare i vent’anni della biblioteca

Un disegno, una poesia, o anche una semplice frase per celebrare i vent’anni della biblioteca. E’ stato infatti nel 1998 che venne spostata da via San Pietro all’ala di Villa Tittoni dove si trova adesso. L’iniziativa è aperta a tutti.

I lavori dovranno essere consegnati entro il 13 ottobre

I lavori dovranno essere consegnati entro il 13 ottobre e saranno inseriti in una sorta di diario. «Un ricordo per…», «dai sfogo alla tua fantasia e realizza per noi un disegno, una piccola poesia, una semplice frase dedicata a questa speciale occasione. Tutti i lavori saranno conservati in un magnifico diario dei ricordi. Sia il disegno che lo scritto andranno consegnati in formato A4.