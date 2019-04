Un Gruppo di cammino sempre più grande. Un successo l’iniziativa che ogni mercoledì parte dal centro di aggregazione “Il Girasole” di via San Pietro a Desio.

Il Gruppo di Cammino è sempre più numeroso, gli iscritti hanno superato quota cento, anche grazie all’invito dei medici di base a partecipare alle camminate che si tengono ogni mercoledì pomeriggio alle 15 partendo dal Centro «Il Girasole» di via San Pietro. Sono sempre percorsi di circa quattro chilometri per le vie cittadine. Un’ora di cammino in compagnia. E perché no? Anche qualche gita fuori porta, come quella di mercoledì 18 aprile a Como.