#palladinevemeda, il Natale diventa social a Meda con il contest fotografico appena lanciato dal Comune.

Al via il contest #palladinevemeda

“Dato il successo della palla di neve gigante illuminata che abbiamo installato in piazza Repubblica e alla grande quantità di foto che in questi giorni è stata pubblicata sui social, abbiamo deciso, cogliendo l’idea lanciata dal cittadino Alberto Giorgetti, di avviare un concorso fotografico – spiega il sindaco Luca Santambrogio – Ringrazio i consiglieri Andrea Terraneo e Serena Tagliabue, che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa e alla stesura del regolamento”.

Ecco come partecipare

Partecipare è semplicissimo: basta andare in piazza Repubblica e scattare una foto con la palla di neve: un selfie, di gruppo, una foto artistica, divertente, seria… ognuno può dare libero sfogo alla propria creatività. Dopodiché lo scatto deve essere pubblicato sui social (su Facebook, Instagram o Twitter) sulla propria pagina o sui principali gruppi locali (“Sei di meda se…” o “La Meda che vorrei”) con l’hashtag #palladinevemeda. Le cinque foto che avranno ricevuto più like accederanno alla fase finale. A giudicare lo scatto migliore sarà la commissione del “Concorso presepi” e l’autore verrà premiato in occasione della premiazione del concorso presepi, prevista per il 19 gennaio.