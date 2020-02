Un nuovo parco pubblico a Desio. Avviato il cantiere per la sistemazione dell’area adiacente al Paladesio nell’ambito del progetto di realizzazione del Parco di via Gaetana Agnesi. La conclusione dei lavori è prevista in tarda primavera.

Un nuovo parco pubblico a Desio

“Un nuovo parco pubblico sorgerà a Desio nell’area verde di via Agnesi – dichiara il sindaco Roberto Corti. E’ un progetto che coniuga il benessere dei cittadini con il recupero del territorio. Una filosofia nella quale questa Amministrazione continua a credere”. E’ di circa 188mila euro l’impegno di spesa per la realizzazione della prima fase del progetto (lotto 1) dell’area verde di via Agnesi. Sarà realizzato un anello ciclopedonale per attività sportive e del tempo libero a ovest della nuova Palestra C.O.N.I. con opere a verde e lavori nelle aree a nord: pulizia delle aree, sistemazione del terreno e piantumazione di piccoli alberi e arbusti.

Un ulteriore tassello della Città dello Sport

“Il nuovo parco è un ulteriore tassello di quella Città dello Sport che stiamo realizzando – dichiara l’assessore allo Sport Giorgio Gerosa – Sarà uno spazio per il fitness e il relax all’aria aperta, completato da un’area feste e da attrezzature per il calisthenics, una disciplina sportiva che sta prendendo sempre piu’ piede”. L’anello ovest prevede la realizzazione dei due percorsi e alcune alberature di contorno per realizzare un “anello chiuso” percorribile sia da pedoni che da ciclisti. Il percorso che congiunge la nuova palestra con via Calvino servirà anche come collegamento nord-sud tra il quartiere di via Calvino e l’area scolastica.

Previsti percorsi ciclopedonali

Grande attenzione viene data alla valorizzazione del paesaggio agricolo di pianura, implementando i percorsi di collegamento tra le aree urbanizzate, la nuova palestra e le scuole presenti in quella zona. Vengono inoltre mantenuti il rispetto e la conservazione degli elementi strutturali, quali i viali, l’assetto degli spazi acquisiti, il patrimonio arboreo di pregio esistente, proprio per un ripristino della funzionalità del parco, migliorandone gli aspetti qualitativi. Gli interventi prevedono la realizzazione di nuovi viali ciclopedonali, un collegamento pedonale tra l’area a parcheggio e l’ingresso alla nuova palestra, un’area di ingresso alla palestra. L’intervento sarà poi completato in una fase successiva con elementi di arredo urbano.